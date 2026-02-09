Россия хочет, чтобы карты «Мир» быстрее начали принимать в Таиланде

Обсуждение вопроса приема карт «Мир» должно исходить со стороны Таиланда.

Посол России в Таиланде Евгений Томихин надеется, что в королевстве быстрее начнут работать с платежной системой «Мир».

Еще до пандемии коронавируса системы приема карт «Мир» в Таиланде были в высокой степени готовности.

«Российская сторона рассчитывает на то, что обсуждение данного вопроса будет интенсифицировано таиландской стороной», — сказал Евгений Томихин.

Подключение системы «Мир» в Таиланде существенно повлияет на взаимную торговлю и инвестиции, а также сделает пребывание туристов более комфортным.

В 2025 году Таиланд посетило около 1,9 млн россиян, это четвертое место по числу визитов всех национальных групп туристов.