Россия хочет, чтобы карты «Мир» быстрее начали принимать в Таиланде
Посол России в Таиланде Евгений Томихин надеется, что в королевстве быстрее начнут работать с платежной системой «Мир».
Еще до пандемии коронавируса системы приема карт «Мир» в Таиланде были в высокой степени готовности.
«Российская сторона рассчитывает на то, что обсуждение данного вопроса будет интенсифицировано таиландской стороной», — сказал Евгений Томихин.
Подключение системы «Мир» в Таиланде существенно повлияет на взаимную торговлю и инвестиции, а также сделает пребывание туристов более комфортным.
В 2025 году Таиланд посетило около 1,9 млн россиян, это четвертое место по числу визитов всех национальных групп туристов.
И это было бы отлично, не было бы этих вечных танцев с бубнами при поездке на отдых в Таиланде. Год назад было очень не удобно, юнион пэй работал через раз.