8146 ОК БСН моб
🔴 Вебинар: Как работать с АУСН и НДС на маркетплейсах в 2026 году →
Обучение для бухгалтеров

Как в 2026 году сменить ОКВЭД, зачем сотрудникам отгул вместо больничного, новая форма отчета о финансовых результатах: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 2 по 8 февраля 2026 года.

  1. Как принять нового участника в ООО. Мини-курс.

  2. Как сменить ОКВЭД в 2026 году.

  3. Почему работники берут отгул вместо больничного и всегда ли его нужно предоставлять. Мини-курс.

  4. Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за январь 2026 года.

  5. Условные единицы: как прописать в договоре и зачем использовать. Мини-курс.

  6. Расходы, которые можно учитывать на УСН с 2026 года.

  7. Маркетплейсы – 2026: контроль ФНС и блокировка счетов. Конспект вебинара с видео.

  8. Можно ли на АУСН использовать, получать и снимать наличные. Мини-курс.

  9. Отчет о финансовых результатах: новая форма за 2025 год.

  10. Как оформить увольнение из-за переезда работника. Мини-курс.

  11. Упрощенная бухгалтерская финансовая отчетность за 2025 год.

Полный каталог вышедших разборов смотрите здесь. Все разборы входят в подписки Клерк.Премиум и Клерк.Плюс.

Автор

Ольга Ульянова
Оптимизация налогообложения

Личный фонд как инструмент налоговой оптимизации и защиты активов. Разбираем сложные вопросы налогообложения

В этой методичке я системно разберу налогообложение личных фондов — НДС, налог на прибыль, УСН, НДФЛ, налог на имущество — с опорой на НК РФ и все разъяснения Минфина, которые сегодня формируют правоприменительный ландшафт. Параллельно покажу, где возникает потенциал налоговой оптимизации, а где — скрытые риски, которые часто недооцениваются на старте.

Личный фонд как инструмент налоговой оптимизации и защиты активов. Разбираем сложные вопросы налогообложения

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка Премиум