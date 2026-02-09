Как в 2026 году сменить ОКВЭД, зачем сотрудникам отгул вместо больничного, новая форма отчета о финансовых результатах: экспертные разборы за неделю

Личный фонд как инструмент налоговой оптимизации и защиты активов. Разбираем сложные вопросы налогообложения

В этой методичке я системно разберу налогообложение личных фондов — НДС, налог на прибыль, УСН, НДФЛ, налог на имущество — с опорой на НК РФ и все разъяснения Минфина, которые сегодня формируют правоприменительный ландшафт. Параллельно покажу, где возникает потенциал налоговой оптимизации, а где — скрытые риски, которые часто недооцениваются на старте.