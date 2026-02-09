Как посчитать семейную налоговую выплату + пример

Размер налогового кешбэка зависит от уплаченного работающим родителем НДФЛ за прошлый год.

Заявление на получение налогового кэшбека можно будет подать на Госуслугах в период с 1 июня до 1 октября 2026 года, выплаты СФР переведет до конца октября.

ОБ этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Размер семейной налоговой выплаты будет зависеть от уплаченного НДФЛ.

«Размер выплаты будет зависеть от величины НДФЛ, уплаченного работающим родителем за прошлый год. Она фактически уменьшит сумму подоходного налога за прошлый период с 13% до 6%», — пояснила депутат.

В 2026 году заявление на выплату можно будет подать на Госуслугах с 1 июня до 1 октября, а все выплаты СФР перечислит на счет до конца октября.

Стенякина привела пример расчета для семьи из Ростовской области, где есть двое детей, зарплаты папы – 55 тыс. рублей, а зарплата мамы – 40 тыс. рублей.

Среднедушевой доход семьи из четырех человек при таких зарплатах родителей составлял в 2025 году 23 750 рублей в месяц. Это меньше, чем 1,5 прожиточных минимума в Ростовской области за 2025 год, то есть главное условие для получения семейной выплаты исполнено.

Уплаченный родителями НДФЛ за прошлый год нужно пересчитать по ставке 6%. Папа за год уплатил НДФЛ в размере 85 800 рублей. Налог мамы составил 62 400 рублей. НДФЛ пересчитывают по ставке 6% и получают разницу, которую вернут семье: налоговая выплата для папы – 46 200 рублей;

налоговая выплата для мамы – 33 600 рублей.

Разница будет возвращена им на счета в виде налоговой выплаты, уточнила Стенякина.