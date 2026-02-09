В Госдуму внесли законопроект об устрашающих этикетках для алкоголя
9 февраля 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому на этикетках алкоголя будет предупредительная надпись о вреде алкогольной продукции и устрашающие картинки как на пачках сигарет.
«Сопроводительные рисунки (пиктограммы) согласно законопроекту утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения», — сказано в пояснительной записке.
По данным авторов проекта, за последние 20 лет в два раза выросло число россиян, которые не употребляют спиртные напитки. Общее потребление алкоголя сократилось с 9,06 л в 2019 году до 8,36 л в 2024 году.
Однако такое распределение неоднородно. Например, в Чеченской Республике потребление алкоголя составило 0,13 л на душу населения, тогда как в Ненецком автономном округе — 18,55 л.
Всем доброго. Пример. Иван Иванович-комбайнер 55 лет (комп видел только у детей), Водитель Петров (компом иногда пользуется), собирают урожай, август, везут прямо с поля на элеватор... Связи нет, интернета нет, "черное пятно мира", кто заполняет элек