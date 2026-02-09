8166 КПК ОСНО моб
В Госдуму внесли законопроект об устрашающих этикетках для алкоголя

За последние 20 лет россияне стали пить меньше алкоголя. Чтобы закрепить этот результат, депутаты предлагают клеить на бутылки страшные картинки как на пачках сигарет.

9 февраля 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому на этикетках алкоголя будет предупредительная надпись о вреде алкогольной продукции и устрашающие картинки как на пачках сигарет.

«Сопроводительные рисунки (пиктограммы) согласно законопроекту утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения», — сказано в пояснительной записке.

По данным авторов проекта, за последние 20 лет в два раза выросло число россиян, которые не употребляют спиртные напитки. Общее потребление алкоголя сократилось с 9,06 л в 2019 году до 8,36 л в 2024 году.

Однако такое распределение неоднородно. Например, в Чеченской Республике потребление алкоголя составило 0,13 л на душу населения, тогда как в Ненецком автономном округе — 18,55 л.

