Для уплаты госпошлины за лицензии на ВЭД введут новые КБК

Минфин подготовил поправки в перечень кодов бюджетной классификации.

Минфин внесет поправки в перечень кодов бюджетной классификации, относящихся к федеральному бюджету и бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ. 

Проект приказа ведомства 2 февраля 2026 года опубликовали на портале проектов НПА.

Действующий перечень КБК, который должен применяться с 2026 года, утвержден приказом Минфина от 10.06.2025 № 70н. В него планируется внести изменения.

Для уплаты государственной пошлины введут новые КБК:

  • за выдачу (предоставление), оформление лицензии или разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с продукцией, подлежащей экспортному контролю;

  • за внесение изменений в реестр лицензий или разрешений на основании заявления о внесении изменений в реестр лицензий или разрешений на осуществление внешнеэкономических операций с продукцией, подлежащей экспортному контролю;

  • за переоформление таких лицензий или разрешений;

  • за продление срока действия таких лицензий или разрешений.

Также предложен новый КБК для внесения платы за выдачу выписки из госреестра транспортных средств (федеральные казенные учреждения).

