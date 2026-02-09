Для уплаты госпошлины за лицензии на ВЭД введут новые КБК

Минфин внесет поправки в перечень кодов бюджетной классификации, относящихся к федеральному бюджету и бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ.

Проект приказа ведомства 2 февраля 2026 года опубликовали на портале проектов НПА.

Действующий перечень КБК, который должен применяться с 2026 года, утвержден приказом Минфина от 10.06.2025 № 70н. В него планируется внести изменения.

Для уплаты государственной пошлины введут новые КБК:

за выдачу (предоставление), оформление лицензии или разрешения на осуществление внешнеэкономических операций с продукцией, подлежащей экспортному контролю;

за внесение изменений в реестр лицензий или разрешений на основании заявления о внесении изменений в реестр лицензий или разрешений на осуществление внешнеэкономических операций с продукцией, подлежащей экспортному контролю;

за переоформление таких лицензий или разрешений;

за продление срока действия таких лицензий или разрешений.

Также предложен новый КБК для внесения платы за выдачу выписки из госреестра транспортных средств (федеральные казенные учреждения).

