❤️ Рассказали, сколько россияне потратят на подарок к 14 февраля в 2026 году

Россияне потратят на подарки к дню влюбленных в среднем 8 000 рублей.

В 2026 году отмечать День святого Валентина собираются 33% россиян.

При этом 12% сказали, что будут праздновать День Петра и Февронии, сообщили аналитики Авито.

29% опрошенных 14 февраля рассчитывают на романтический ужин. Еще 19% будут рады небольшому путешествию или выходным вдвоем. Еще 15% сказали, что подарок им не важен.

Среди желанных подарков для женщин — цветы (26%), ювелирные украшения или бижутерия (19%) и парфюмерия (18%).

Мужчины будут рады смарт-часам или наушникам (16%), хорошему алкогольному напитку (10%).

В среднем россияне планируют потратить на подарок 8 000 рублей. 20% планируют уместиться в 2 000 рублей, 37% потратят от 2 000 до 5 000. Еще 23% готовы потратить от 5 000 до 10 000 рублей, а 18% — более 10 000.

Расстроятся, если не получат подарок на День влюбленных, 18% опрошенных. Стольких же расстроит подарок, если его вручат без тепла и внимания, а 15% — если подарят что-то «для галочки».