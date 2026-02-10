💰 Стало известно, на сколько выросли доходы россиян в 2025 году по данным Росстата

Реальные доходы россиян в прошлом году выросли на 7,4%.

Согласно докладу Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в 2025 году выросли на 7,4%.

Годом ранее рост составил 8,2%. Еще в третьем квартале 2025 года он был 7,7%, а в четвертом — замедлился до 5,8% в годовом выражении.

Реальные располагаемые денежные доходы – это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

«Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличились на 7,4%, в IV квартале 2025 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — на 5,8%», — сказано в данных Росстата.

Ведомство уточнило квартальные оценки роста реальных располагаемых доходов в 2025 году.

По новой оценке, реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале выросли на 7,1% (было 8,7%), во втором — на 10,1% (10,4%), в третьем — на 7,7% (8,5%).

При этом повышена оценка роста реальных располагаемых доходов в 2024 году — до 8,2% с прежних 7,3%.