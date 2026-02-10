Центробанк создаст полную базу банковских карт россиян

ЦБ РФ в течение года подготовит единую базу с данными о банковских картах, оформленных у каждого человека в России.

Об этом рассказал замглавы Минцифры Иван Лебедев.

«Центральный банк взял на себя обязательство в течение года подготовить единую базу по всей стране, из которой будет видно, сколько у каждого гражданина в каком банке оформлено карт», — заявил Лебедев.

Он уточнил, что люди пользуются множеством кредитных карт, а также различных скидочных карт, которые имеют статус банковских.