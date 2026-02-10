Алиханов: полный перечень автомобилей для работы в такси готов

В ближайшие недели Минпромторг опубликует перечень машин для такси.

Полный перечень локализованных автомобилей для работы в такси уже готов, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

«Он уже подготовлен, мы согласовали подход с Денисом Валентиновичем [Мантуровым]. Я думаю, что вопрос в ближайшем времени, вопрос ближайших недель», — ответил Алиханов на вопрос о том, когда появится полный список.

В начале октября 2025 года Минпромторг опубликовал первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси.

Тогда в списке было 20 моделей от шести отечественных брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич».

Позже ведомство обещало расширить перечень до 1 марта 2026 года. Туда планировалось добавить в том числе модели брендов Haval, Tenet и авто, выпускающиеся на «Автоторе».

В дальнейшем перечет будет дополняться при выполнении автопроизводителями условий по локализации и СПИК, отмечали в Минпромторге.