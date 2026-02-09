Пенсионерам-северянам будут быстрее компенсировать расходы на проезд до места отдыха

Сейчас срок рассмотрения заявки на компенсации составляет 5 рабочих дней, но Минтруд сократит этот период до 2 дней.

С 5 до 2 рабочих дней сократится срок принятия решения по компенсации проезда к месту отдыха для пенсионеров, которые живут в северных регионах. Такой проект постановления подготовил Минтруд.

«Решение о компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно пенсионерам-северянам будет приниматься Социальным фондом за два рабочих дня. Это позволит минимизировать время ожидания средств», — сказал заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

Жители районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, которые получают страховые пенсии по старости и по инвалидности, могут раз в два года получить компенсацию стоимости проезда к месту отдыха по России. Обратный путь также будет оплачен.

Компенсацию предоставляют как в виде самих билетов, так и в денежной форме, если пенсионер самостоятельно оплатил проезд.