🔥🔥 Оптовые цены на газ вырастут на 9,6% с 1 октября 2026 года

В 2027 году оптовая стоимость газа вырастет на 9,1%, а в 2028 году — на 7%.

Минюст зарегистрировал приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 29.12.2025 № 1217/25. Согласно документу, с 1 октября 2026 года оптовые цены на газ для промышленности и населения проиндексируют на 9,6%.

Согласно макропрогнозу, регулируемые цены на газ проиндексируют еще на 9,1% с июля 2027 года, а с июля 2028 — на 7%.

Тарифы на транспортировку газа на по распределительным газопроводам в 2026 году составят 11,6%, в 2027 году — 11,1%, а в 2028-м — 7%.

Для конечного потребителя оптовая цена дает 80% стоимости, еще 15% — плата за транспортировку, а оставшиеся 5% — плата за услуги региональных газовых компаний.