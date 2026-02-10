Государственные сайты станут доступнее для инвалидов по зрению

Чтобы люди с ограниченными возможностями зрения могли получать доступ к официальной информации, на сайтах появятся специальные программы экранного доступа, которые озвучат текст или выведут его на тактильный дисплей.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 7 февраля 2026 года № 102, которое устанавливает требования к доступности сайтов госорганов для инвалидов по зрению.

С 1 марта 2026 года сайты государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций должны соответствовать техническим параметрам, чтобы пользователям с ограниченными возможностями было комфортно. У них будут специальные программы экранного доступа, с помощью которых озвучивается информация или текст выводится на тактильный дисплей.

«Текстовая информация должна увеличиваться не менее чем на 200% исходного масштаба интернет-страницы без потери функциональности и появления горизонтальной полосы прокрутки», — сказано на сайте кабмина.

Также нетекстовый контент будет представлен в текстовой версии, которую можно преобразовать в крупный шрифт или в шрифт Брайля.

Постановление правительства вступит в силу с 1 марта 2026 года.