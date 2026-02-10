❔ С какого момента платить туристический налог: ответ ФНС

Если сведения об объекте опубликованы на официальном сайте муниципалитета – рассчитывать турналог нужно со дня размещения сведений.

В чате ФНС спросили: с какого момента средство размещения платит туристический налог и сдает декларацию по турналогу – с момента вступления в реестр или с другого момента.

В ФНС налогоплательщику сказали, что согласно письму Минфина от 10.10.2025 03-05-04-06/98142, средство размещения платит турналог с момента размещения информации на официальном сайте, но не понятно, о каком сайте идет речь.

Объект налогообложения турналогом – оказание услуг по временному проживанию людей в средствах размещения, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или на ином законном основании и включенных в реестр классифицированных средств размещения (п.1 ст. 418.3 НК).

Для расчета туристического налога за 2025 и 2026 годы местные власти вправе направить в налоговую сведения о расположенных на их территории средствах размещения (п. 3 ст. 418.3 НК).

Эти сведения подлежат размещению на официальном сайте муниципального образования (уполномоченного органа) и признаются включенными в реестр классифицированных средств размещения со дня размещения сведений о них на этом сайте, если сведений в реестре нет (абз. 2 п. 3 ст. 418.3 НК), напомнили в чате ФНС.

То есть, если средство размещения не включено в реестр классифицированных средств размещения, но там оказывают услуги по временному проживанию, и сведения о нем опубликованы на официальном сайте муниципального образования, то рассчитывать туристический налог следует со дня размещения сведений на сайте, пояснили налоговики.