Минтруд рассказал, как получить выписку обо всех видах соцподдержки.

Узнать о назначенных выплатах и пособиях можно на Госуслугах.

Все данные будут в одной персональной выписке, сообщает Минтруд.

Что содержит выписка:

подробности по каждому виду поддержки (пенсии, пособия и другие выплаты);

график и сроки перечисления;

размер каждой выплаты;

сведения о получателе.

Оформить выписку можно на Госуслугах в разделе «Услуги», категория «Справки и выписки».

Нужно выбирать пункт «Сведения о назначенных социальных выплатах и льготах» и указать нужный период: полгода, год, два года или другой интервал.

Готовая выписка придет в личный кабинет в этот же день.