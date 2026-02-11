Узнать о назначенных выплатах и пособиях можно на Госуслугах
Минтруд рассказал, как получить выписку обо всех видах соцподдержки.
Все данные будут в одной персональной выписке, сообщает Минтруд.
Что содержит выписка:
подробности по каждому виду поддержки (пенсии, пособия и другие выплаты);
график и сроки перечисления;
размер каждой выплаты;
сведения о получателе.
Оформить выписку можно на Госуслугах в разделе «Услуги», категория «Справки и выписки».
Нужно выбирать пункт «Сведения о назначенных социальных выплатах и льготах» и указать нужный период: полгода, год, два года или другой интервал.
Готовая выписка придет в личный кабинет в этот же день.
