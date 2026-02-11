8162 КПК УСН моб
Социальная поддержка

Работникам с детьми на медицинской реабилитации могут дать дополнительные трудовые гарантии

Предлагается разрешить людям, у которых дети проходят медицинскую реабилитацию, переходить на неполное рабочее время и дать дополнительные выходные.

Депутат Юрий Афонин предлагает законодательно установить дополнительные социальные гарантии работникам, чьи дети проходят медицинскую реабилитацию.

Соответствующий законопроект будет направлен на отзыв в кабмин.

«Предлагается предоставить дополнительные социальные гарантии таким работникам (с детьми на медицинской реабилитации):

  • обязанность работодателя по просьбе такого работника устанавливать неполное рабочее время;

  • право на предоставление одному из родителей четырех дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц для ухода за ребенком, находящимся на медицинской реабилитации;

  • право на предоставление таким родителям дополнительного отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней», — говорится в пояснительной записке.

Также предлагается предоставить дополнительные гарантии для таких работников при направлении в командировки, привлечении к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные праздничные дни.

Родители с детьми, находящимися на медицинской реабилитации — это одна из категорий людей, которая нуждается в дополнительной поддержке, считает автор инициативы. Таких детей нужно регулярно возить на лечение, процедуры, реабилитационные занятия.

«Родителей, у которых такие дети, зачастую просто не берут на работу или увольняют, когда они доставляют проблемы работодателю. При этом никаких правовых гарантий у них нет», — пояснил Афонин.

В результате родители, особенно матери-одиночки, могут остаться фактически без средств к существованию и жить с ребенком лишь на детское пособие.

Автор

Онлайн услуги 24
Комментарии

5
  • B
    bogdanovv

    теперь еще сложнее работу будет найти таким родителям

