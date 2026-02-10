Акция 1+3 моб
🔴 Вебинар: Как работать с АУСН и НДС на маркетплейсах в 2026 году →
Банковские карты

💳 Клиентам запретят иметь больше 20 банковских карт: Госдума приняла законопроект

В одном банке у россиян должно быть не больше пяти карт, а в общей сложности количество ограничат 20 картами.

10 февраля 2026 года депутаты Госдумы в первом чтении приняли правительственный законопроект о противодействии кибермошенникам. Это второй пакет мер.

В частности, документ предлагает ограничить максимальное число банковских карт у одного человека. Будет можно иметь не больше 20 карт, причем в одном банке должно быть не больше пяти.

Кроме того, проект предусматривает запуск сим-карт для детей. Это позволит родителям контролировать доступ к контенту и снизить риск вовлечения несовершеннолетних в мошеннические схемы.

Также авторы проекта хотят ввести маркировку международных звонков, внесудебную блокировку фишинговых сайтов, а на Госуслугах появится тревожная кнопка для сообщений о действиях мошенников.

Автор

Комментарии

3
  • п
    понаехавший Тут

    сим-карт для детей или банковских карт для детей? Они их каких по 20 штук иметь будут?

  • Lekabuh
    Главный бухгалтер

    Да у меня в самые "жирные" времена больше четырех карт не было. Нахоа мне их сейчас двадцать?

  • H
    hilapmr

    Возможно, идея неплохая, потому что сама сталкивалась с дропами, которые на себя оформляют карты банковские, не понимая последствий.

ГлавнаяПодарки