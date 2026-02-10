💳 Клиентам запретят иметь больше 20 банковских карт: Госдума приняла законопроект
10 февраля 2026 года депутаты Госдумы в первом чтении приняли правительственный законопроект о противодействии кибермошенникам. Это второй пакет мер.
В частности, документ предлагает ограничить максимальное число банковских карт у одного человека. Будет можно иметь не больше 20 карт, причем в одном банке должно быть не больше пяти.
Кроме того, проект предусматривает запуск сим-карт для детей. Это позволит родителям контролировать доступ к контенту и снизить риск вовлечения несовершеннолетних в мошеннические схемы.
Также авторы проекта хотят ввести маркировку международных звонков, внесудебную блокировку фишинговых сайтов, а на Госуслугах появится тревожная кнопка для сообщений о действиях мошенников.
Комментарии3
сим-карт для детей или банковских карт для детей? Они их каких по 20 штук иметь будут?
Да у меня в самые "жирные" времена больше четырех карт не было. Нахоа мне их сейчас двадцать?
Возможно, идея неплохая, потому что сама сталкивалась с дропами, которые на себя оформляют карты банковские, не понимая последствий.