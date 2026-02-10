💳 Клиентам запретят иметь больше 20 банковских карт: Госдума приняла законопроект

В одном банке у россиян должно быть не больше пяти карт, а в общей сложности количество ограничат 20 картами.

10 февраля 2026 года депутаты Госдумы в первом чтении приняли правительственный законопроект о противодействии кибермошенникам. Это второй пакет мер.

В частности, документ предлагает ограничить максимальное число банковских карт у одного человека. Будет можно иметь не больше 20 карт, причем в одном банке должно быть не больше пяти.

Кроме того, проект предусматривает запуск сим-карт для детей. Это позволит родителям контролировать доступ к контенту и снизить риск вовлечения несовершеннолетних в мошеннические схемы.

Также авторы проекта хотят ввести маркировку международных звонков, внесудебную блокировку фишинговых сайтов, а на Госуслугах появится тревожная кнопка для сообщений о действиях мошенников.