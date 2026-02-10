8162 КПК УСН моб
АУСН

Когда проверить разметку, уплатить налог и отразить доход — подскажет календарь бухгалтера на АУСН 2026

Чтобы не столкнуться с дополнительной налоговой нагрузкой, нужно вовремя проверять данные о платежах, доходах и расходах на автоУСН. «Клерк» поможет сделать это в конкретный день и ничего не упустить!

«Клерк» запустил календарь бухгалтера на АУСН. Это актуальный список на 2026 год, который поможет специалистам по учету сориентироваться в платежах и отчетности.

Для ИП и компаний мы собрали все даты перечисления налога, НДФЛ, страховых взносов и проверки данных.

В календаре вы найдете дни, когда нужно:

  • проверить разметку платежей в банке и в ЛК АУСН;

  • сделать корректировку;

  • отразить доходы и расходы;

  • провести взаимозачеты маркетплейсов и операции вне банка или кассы;

  • уплатить страховые взносы на травматизм;

  • получить уведомления от ФНС по итогам периода;

  • уплатить налог по АУСН;

  • подать реестр выплат сотрудникам.

Все самое важное будет под рукой с календарем для бухгалтера на АУСН!

