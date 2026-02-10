👍 Когда проверить разметку, уплатить налог и отразить доход — подскажет календарь бухгалтера на АУСН 2026
«Клерк» запустил календарь бухгалтера на АУСН. Это актуальный список на 2026 год, который поможет специалистам по учету сориентироваться в платежах и отчетности.
Для ИП и компаний мы собрали все даты перечисления налога, НДФЛ, страховых взносов и проверки данных.
В календаре вы найдете дни, когда нужно:
проверить разметку платежей в банке и в ЛК АУСН;
сделать корректировку;
отразить доходы и расходы;
провести взаимозачеты маркетплейсов и операции вне банка или кассы;
уплатить страховые взносы на травматизм;
получить уведомления от ФНС по итогам периода;
уплатить налог по АУСН;
подать реестр выплат сотрудникам.
Все самое важное будет под рукой с календарем для бухгалтера на АУСН!
Начать дискуссию