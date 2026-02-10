Немкин сказал, когда могут снять ограничения с Telegram

Депутат обещает, что доступ могут восстановить, если будут устранены нарушения.

Доступ к Телеграм могут восстановить в полном объеме, ограничения носят поэтапный и обратимый характер.

Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

«Ограничительные меры носят поэтапный и обратимый характер. Это принципиально: как только нарушения устраняются, диалог возможен, а доступ может быть восстановлен в полном объеме. Мяч сегодня на стороне самих платформ. Если Telegram примет решение работать в правовом поле России и обеспечивать безопасность пользователей, все действительно вернется на свои места», — заявил Немкин.

Он уверяет, что в ситуации с Telegram речь не идет о запрете ради запрета или о борьбе с технологиями. По словам депутата, Россия остается открытой для любых цифровых сервисов, включая иностранные, если они готовы работать по понятным и единым для всех правилам.

От площадок ожидается соблюдение российского законодательства, защита персональных данных граждан, реальное противодействие мошенничеству, экстремизму и использованию платформ в преступных целях, добавил парламентарий.