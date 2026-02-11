💲 Курс доллара, евро и юаня на 11 февраля 2026 года
Банк России установил курс доллара США 77,2 рублей, евро стоит 92.
На 11 февраля 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 77,2 рублей, курс евро — 92.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 11 февраля 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
77,2091 рубля
Евро
91,9429 рубля
Юань
11,1533 рубля
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что в ближайшие полгода курс доллара будет стабильным. Доллар начнет снижаться из-за «непредсказуемых» действий американской администрации.
