💲 Курс доллара, евро и юаня на 11 февраля 2026 года

На 11 февраля 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 77,2 рублей, курс евро — 92.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 11 февраля 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 77,2091 рубля Евро 91,9429 рубля Юань 11,1533 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 11 февраля 2026 года. Источник: ЦБ.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что в ближайшие полгода курс доллара будет стабильным. Доллар начнет снижаться из-за «непредсказуемых» действий американской администрации.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.