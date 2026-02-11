Акция 1+3 моб
🔴 Вебинар: Топ-5 трендов налоговых проверок в 2026 году →
Криптовалюта

Госдума приняла закон о конфискации цифровых валют

Правоохранительные органы смогут изъять и арестовать криптовалюту и другие цифровые активы.

10 февраля 2026 года депутаты Госдумы в третьем чтении приняли правительственный закон о конфискации цифровой валюты.

Согласно изменениям, криптовалюту признают объектом имущественных прав в контексте Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. У органов расследования будут полномочия изымать цифровые активы: конфисковывать физические носители или переводить средства на специальный идентификатор для хранения.

Ожидается, что закон устранит правовой вакуум, в котором находились криптовалюты и цифровые активы, чтобы правоохранительные органы могли с ними работать и вести расследования преступлений.

Автор

Контур
Защита персональных данных

Как создать внутреннюю систему безопасности и контролировать сотрудников в 2026 году

За утечку персональных данных бизнесу грозят штрафы до 500 млн руб. (ст. 13.11 КоАП). Умышленные действия или неосторожность сотрудников могут привести к административным санкциям, репутационным рискам, операционным проблемам. В России 83% компаний используют ИБ-решения для защиты от внешних угроз, забывая при этом о внутренних уязвимостях.

Как создать внутреннюю систему безопасности и контролировать сотрудников в 2026 году
1
Татьяна

Начать дискуссию

ГлавнаяПодарки