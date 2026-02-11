Госдума приняла закон о конфискации цифровых валют

Правоохранительные органы смогут изъять и арестовать криптовалюту и другие цифровые активы.

10 февраля 2026 года депутаты Госдумы в третьем чтении приняли правительственный закон о конфискации цифровой валюты.

Согласно изменениям, криптовалюту признают объектом имущественных прав в контексте Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. У органов расследования будут полномочия изымать цифровые активы: конфисковывать физические носители или переводить средства на специальный идентификатор для хранения.

Ожидается, что закон устранит правовой вакуум, в котором находились криптовалюты и цифровые активы, чтобы правоохранительные органы могли с ними работать и вести расследования преступлений.