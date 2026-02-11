Какая ставка НДС при импорте – зависит от даты принятия товаров на учет

Подать заявление о ввозе, декларацию и заплатить НДС при импорте нужно после принятия на учет товаров.

Налоговая служба разъяснила порядок оформления и уплаты налога при импорте товаров из страны ЕАЭС после изменения ставки НДС с 20 до 22% с 2026 года.

Российская организация на основании импортного контракта закупает у казахстанского поставщика товар для его дальнейшей реализации на территории России.

Срок поставки товара по контракту – до 30 декабря 2025 года.

Условия поставки – самовывоз со склада поставщика в Караганде, Казахстан. Право собственности на товар переходит к покупателю с даты поставки.

Для транспортировки товара из Казахстана в Россию товар передают стороннему перевозчику в Казахстане в январе 2026 года, пересечение границы России и поступление товара на склад покупателя ожидается в январе 2026 года.

В какой срок – до 20 января или до 20 февраля 2026 года, и по какой ставке НДС – 20% или 22%, покупатель должен представить в налоговую заявление о ввозе, декларацию по косвенным налогам и уплатить в НДС при ввозе товара из ЕАЭС, спросил налогоплательщик.

Это нужно сделать после принятия на учет товаров (п. 20 Приложения 18 Договора о ЕАЭС), ответили налоговики.

