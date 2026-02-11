Минтранс обещает найти в бюджете 65 млрд рублей для поддержки РЖД
Минтранс собирается изыскать 65 млрд рублей бюджетных средств, чтобы поддержать РЖД.
На 2026 год плановый объем погрузки составляет 1,13 млрд тонн, однако в январе план не выполнили.
«Минтранс взял на себя обязательство изыскать 65 млрд рублей бюджетных средств для поддержки РЖД. Это значит, что перед компанией стоит задача наращивать объемы погрузки сверх плана», — сказал вице-премьер Виталий Савельев.
Власти согласовали с РЖД инвестиционную программу на 2026 год, которая предполагает вложения на сумму свыше 713 млрд рублей. Ключевая задача — нарастить объемы погрузки, которые напрямую влияют на финансовые показатели компании.
