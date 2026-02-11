Акция 1+3 моб
Минтранс обещает найти в бюджете 65 млрд рублей для поддержки РЖД

В 2026 году власти проинвестируют Российские железные дороги на 713 млрд рублей, но Минтранс собирается направить еще 65 млрд из бюджета на поддержку компании.

Минтранс собирается изыскать 65 млрд рублей бюджетных средств, чтобы поддержать РЖД.

На 2026 год плановый объем погрузки составляет 1,13 млрд тонн, однако в январе план не выполнили.

«Минтранс взял на себя обязательство изыскать 65 млрд рублей бюджетных средств для поддержки РЖД. Это значит, что перед компанией стоит задача наращивать объемы погрузки сверх плана», — сказал вице-премьер Виталий Савельев.

Власти согласовали с РЖД инвестиционную программу на 2026 год, которая предполагает вложения на сумму свыше 713 млрд рублей. Ключевая задача — нарастить объемы погрузки, которые напрямую влияют на финансовые показатели компании.

Ликвидация ООО в 2026 году: пошаговая инструкция

Рано или поздно многие владельцы бизнеса сталкиваются с необходимостью закрыть свою компанию. Причины могут быть разные — от завершения проекта до экономической нецелесообразности дальнейшей деятельности. Если принято решение ликвидировать ООО добровольно, важно пройти процедуру правильно, чтобы избежать лишних проблем с налоговой инспекцией и возможных штрафов.

