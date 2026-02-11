📈 В январе 2026 подорожала аренда жилья

Цены на съемные квартиры в большинстве городов РФ в январе 2026 года выросли.

Так собственники стараются компенсировать спад последних нескольких месяцев, считают эксперты портала «Мир Квартир».

В целом по всем городам однокомнатные квартиры подорожали на 1,9% — до 27 806 рублей в месяц, двухкомнатные – на 1,1%, до 34 277 рублей, трехкомнатные – на 1,1%, до 42 950 рублей в месяц.

«Однушки подорожали в 57 из исследованных 70 городов, в 12 подешевели, в одном городе остались прежними. Двушки поднялись в 49 населенных пунктах, опустились в 19, еще в двух не изменились. Ставки аренды на трешки в 47 городах показали положительную динамику, в 23 отрицательную», — говорится в исследовании.

Больше всего подорожала аренда жилья в Чебоксарах. Однокомнатные квартиры подорожали на 2,4%, двухкомнатные — на 3,4%, трехкомнатные — на 13%.

Также высокий рост отмечен в таких городах и регионах:

Якутске (+0,8%, +13% и +4,9%);

Белгороде (+8,6%, +3,7% и +5,6%);

Владимире (+4,9%, +3,6% и +6,5%);

Барнауле (+3,5%, +3,8% и +7,4%);

Грозном (+10,6%, +2,7% и +0,5%);

Улан-Удэ (+6,3%, +0,4% и +6,8%);

Омске (+3,2%, +5,6% и +4,5%);

Ленинградской области (+2,8%, +3,3% и +5,7%);

Кирове (+12,1%, +3,6% и -4,4%).

Где квартиры подешевели:

Новосибирск (-9,9%, -4,4% и -4,7%);

Калуга (+0,5%, -2% и -7,5%);

Пермь (+2,5%, -2,8% и -6%);

Хабаровск (-1,3%, -0,3% и -3,1%);

Тверь (+1%, -1,5% и -4,2%);

Сургут (-2,5%, -0,9% и -0,5%);

Смоленск (+1,2%, +2% и -6,8%);

Нижний Тагил (-3,6%, -0,6% и +1,6%);

Тюмень (+0,6%, -1,9% и -1,2%);

Казань (+0,4%, -2% и +0,9%).

В Москве однушки подорожали на 1,4%, двушки – на 1,9%, трешки – на 0,8%. В Московской области – на 2,7%, 1,2% и 1%, в Санкт-Петербурге – на 1,2%, 0,8% и 0,7%.

При этом на рынке сократилось предложение по всем трем типам квартир: по однушкам – на 9%, по двушкам – на 12%, по трешкам – на 18%. Можно ждать, что в феврале рост стоимости наемного жилья продолжится, считает гендиректор «Мира Квартир» Павел Луценко.