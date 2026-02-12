❕ Если налоговая не знает о близком родстве, придется платить НДФЛ с подарков

Имущество и дорогостоящие подарки от близких родственников не облагаются налогом, однако для этого нужно подтвердить родство.

ФНС напоминает, что до 30 апреля 2026 года следует сдать декларацию по форме 3-НДФЛ за 2025 год. Такая обязанность есть у тех, кто в 2025 году:

продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимально установленного срока;

получил имущество в дар (если даритель не относится к числу близких родственников );

принял дорогостоящие подарки не от близких родственников;

выиграл деньги или имущественные призы в лотереях и иных азартных играх.

«Если налогоплательщик полагает, что у него нет оснований для подачи декларации, ему следует направить в налоговый орган письменные пояснения о причинах отсутствия обязанности и приложить подтверждающие документы (например, свидетельства о родстве, если имущество получено в дар от близкого родственника)», — сказано на сайте ФНС.

Близкие родственники — это дети и родители, супруги, браться и сестры, бабушки, дедушки и внуки. Если не подтвердить близкое родство, то придется уплатить НДФЛ. Сделать это нужно не позднее 15 июля 2026 года.

Налоговики подчеркивают: в случае отсутствия документов, подтверждающих близкое родство, доход будет считаться налогооблагаемым.