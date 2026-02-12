ФНС: можно ли зарегистрировать ООО в квартире

Регистрация компании по адресу жилого объекта допустима, если собственник согласен. Если жилье принадлежит учредителю — согласие предполагается.

Налоговая служба ответила, можно ли зарегистрировать новое ООО в жилом помещении.

«Действующее законодательство не исключает возможности регистрации юридического лица по адресу жилого помещения», — написали в чате ФНС.

Согласно правовой позиции, выраженной в п. 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.07.2013 № 61, регистрация по адресу жилого объекта недвижимости допустима только в тех случаях, когда собственник объекта дал на это согласие.

При этом согласие предполагается, если речь идет об адресе по месту жительства учредителя (участника) или лица, имеющего право действовать от имени юрлица без доверенности.

