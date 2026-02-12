КПК МП +3 моб
Особые экономические зоны и территории: ОЭЗ, ТОР, СЭЗ

Назвали основные нарушения в декларациях по налогу на прибыль резидентов ТОР и СПВ

Резиденты территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток не соблюдают условия по доле дохода и открывают обособки вне спецтерриторий.

Начальник отдела налогообложения юрлиц УФНС по Приморскому краю Лидия Моисеева рассказала о налоговых рисках резидентов ТОР и СПВ по налогу на прибыль.

При камеральных проверках выявили такие нарушения:

  • несоблюдение требований о запрете иметь обособленные подразделения за пределами СПВ и ТОР (подп. 2 п. 1 ст. 284.4 НК);

  • несоблюдение условий по доле доходов (не менее 90%) от деятельности по Соглашению (п. 2 ст. 284.4 НК);

  • включение доходов в виде положительной курсовой разницы в общую сумму доходов от деятельности по Соглашению при расчете доли 90% (подп. 1 п. 2 ст. 284.4 НК);

  • применение льготной ставки после утраты статуса резидента (п. 7 ст. 284.4 НК);

  • применение ставки 0% по истечении пятилетнего срока ее применения (п. 4 ст. 284.4 НК).

Такие ошибки могут привести к ведению бизнеса вне правового поля и, как следствие, — утрате статуса резидента СПВ и ТОР, пояснили налоговики.

