Назвали основные нарушения в декларациях по налогу на прибыль резидентов ТОР и СПВ
Начальник отдела налогообложения юрлиц УФНС по Приморскому краю Лидия Моисеева рассказала о налоговых рисках резидентов ТОР и СПВ по налогу на прибыль.
При камеральных проверках выявили такие нарушения:
несоблюдение требований о запрете иметь обособленные подразделения за пределами СПВ и ТОР (подп. 2 п. 1 ст. 284.4 НК);
несоблюдение условий по доле доходов (не менее 90%) от деятельности по Соглашению (п. 2 ст. 284.4 НК);
включение доходов в виде положительной курсовой разницы в общую сумму доходов от деятельности по Соглашению при расчете доли 90% (подп. 1 п. 2 ст. 284.4 НК);
применение льготной ставки после утраты статуса резидента (п. 7 ст. 284.4 НК);
применение ставки 0% по истечении пятилетнего срока ее применения (п. 4 ст. 284.4 НК).
Такие ошибки могут привести к ведению бизнеса вне правового поля и, как следствие, — утрате статуса резидента СПВ и ТОР, пояснили налоговики.
