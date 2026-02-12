Назвали основные нарушения в декларациях по налогу на прибыль резидентов ТОР и СПВ

Резиденты территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток не соблюдают условия по доле дохода и открывают обособки вне спецтерриторий.

Начальник отдела налогообложения юрлиц УФНС по Приморскому краю Лидия Моисеева рассказала о налоговых рисках резидентов ТОР и СПВ по налогу на прибыль.

При камеральных проверках выявили такие нарушения:

Такие ошибки могут привести к ведению бизнеса вне правового поля и, как следствие, — утрате статуса резидента СПВ и ТОР, пояснили налоговики.

