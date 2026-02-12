На Москву приходится 15% всех зарегистрированных в России самозанятых. И стало еще больше

Число самозанятых в Москве резко выросло — почти на 20%. Средний чек на их услуги составил 2 856 рублей.

В 2025 году число самозанятых, которые работают в Москве, увеличилось почти на 20% — до 2,26 млн человек.

Чаще всего они занимаются пассажирскими и грузовыми перевозкам, доставкой товаров, сдают квартиры в аренду, а также работают в сфере рекламы и маркетинга.

«Столица лидирует по количеству плательщиков налога на профессиональный доход — на нее приходится 15 процентов от всех зарегистрированных в России самозанятых», — сказано на портале мэра Москвы.

Самозанятые выдали 292 млн чеков за 2025 год. Это на 60% больше, чем в 2024 году. Средний чек на конец декабря 2025 составил 2 856 рублей.

В городской бюджет самозанятые уплатили 20,6 млрд рублей или на 36% больше, чем в 2024 году.