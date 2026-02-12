⚡️ Итоги дня: «Мегафон» повысил цены на 10-20%, мошенники обманывают с индексацией пенсий, сумма кешбэка от банков побила рекорд, в ChatGPT появится реклама
«Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру». Компанию оценивают в 35 млрд рублей.
«Мегафон» поднял цены на связь для россиян еще на 10-20%. В прошлом феврале оператор также повысил цены на 20%.
В России объем изъятых активов в пользу государства утроился за год. Теперь общая стоимость изъятых в 2025 году активов оценивается в $11 млрд.
Мошенники стали использовать тему индексации социальных выплат. С начала года людям стали приходить предложения о проверке размера выплат с помощью чат-ботов и приложений. На деле приложение крадет данные с телефона и перехватывает сообщения.
В 2025 году с трудностями при поиске работы столкнулись 66% программистов. Еще 42% заявили о заморозке заработных плат.
Выпускники православных школ показывают более высокие результаты на ЕГЭ. Средний балл по русскому языку и профильной математике у них выше, чем в среднем по России. 83% окончивших такие школы поступают в светские вузы, а 3% — в духовные.
Центробанк снял первую серию мультсериала «Изи деньги» о расчетливом бобре и хомяке-должнике, который попался на удочку финансовых мошенников, получив сообщение в мессенджере.
Банки направили на кешбэк для клиентов рекордные 500 млрд рублей. Участники рынка связывают рост с расширением бонусных программ, притоком новых клиентов и более активным использованием банковских карт в повседневных расходах.
Самым быстрорастущим сервисом знакомств в РФ стал Twinby с поиском через тесты. Аудитория выросла со 139 тыс. пользователей во втором полугодии 2024 года до 380 тыс. во втором полугодии 2025 года.
За 2025 год в Московской области избавились от 4 тыс. ларьков и палаток, почти треть из которых располагалась на частных территориях.
Курс рубля сделал выгодным обмен московской квартиры на зарубежную. Недвижимость подорожала за год в долларах на треть, хотя в рублях ее стоимость почти не изменилась.
По итогам 2025 года общий объем предложения в строящихся апарт-комплексах в старых границах Москвы упал на 38% год к году — до 4 тыс. лотов.
WhatsApp1 заявил о попытке полностью заблокировать мессенджер в России.
Аппарат правительства протестирует технологии искусственного интеллекта (ИИ) для работы с документами в рамках системы электронного документооборота.
Разработчики отечественного голосового робота для управляющих компаний в сфере ЖКХ вынуждены были переучивать нейросеть из-за того, что она научилась русскому мату.
Компания OpenAI объявила о начале тестирования показа рекламы в нейросети ChatGPT на территории США. В организации заверили, что реклама никак не повлияет на ответы ИИ, а рекламодатели не получат доступа к чатам пользователей.
Каждый шестой человек в мире считается бесплодным, у мужчин этот диагноз встречается в 50% случаев.
До 20% месячной нормы осадков может выпасть в Москве 12 февраля 2026 года.
12 февраля 2026 Япония откроет визовые центры в Москве и Питере. Теперь получить визу можно без очереди за 4 дня и 970 рублей.
Власти Таиланда рассматривают возможность сократить срок безвизового пребывания для туристов из 93 стран с 60 до 30 дней. Россия входит в этот список.
