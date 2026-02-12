Акция 1+3 моб 2
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: «Мегафон» повысил цены на 10-20%, мошенники обманывают с индексацией пенсий, сумма кешбэка от банков побила рекорд, в ChatGPT появится реклама

Подготовили обзор главных событий дня — 12 февраля 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • «Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру». Компанию оценивают в 35 млрд рублей.

  • «Мегафон» поднял цены на связь для россиян еще на 10-20%. В прошлом феврале оператор также повысил цены на 20%.

  • В России объем изъятых активов в пользу государства утроился за год. Теперь общая стоимость изъятых в 2025 году активов оценивается в $11 млрд.

  • Мошенники стали использовать тему индексации социальных выплат. С начала года людям стали приходить предложения о проверке размера выплат с помощью чат-ботов и приложений. На деле приложение крадет данные с телефона и перехватывает сообщения.

  • В 2025 году с трудностями при поиске работы столкнулись 66% программистов. Еще 42% заявили о заморозке заработных плат.

  • Выпускники православных школ показывают более высокие результаты на ЕГЭ. Средний балл по русскому языку и профильной математике у них выше, чем в среднем по России. 83% окончивших такие школы поступают в светские вузы, а 3% — в духовные.

  • Центробанк снял первую серию мультсериала «Изи деньги» о расчетливом бобре и хомяке-должнике, который попался на удочку финансовых мошенников, получив сообщение в мессенджере.

  • Банки направили на кешбэк для клиентов рекордные 500 млрд рублей. Участники рынка связывают рост с расширением бонусных программ, притоком новых клиентов и более активным использованием банковских карт в повседневных расходах.

  • Самым быстрорастущим сервисом знакомств в РФ стал Twinby с поиском через тесты. Аудитория выросла со 139 тыс. пользователей во втором полугодии 2024 года до 380 тыс. во втором полугодии 2025 года.

  • За 2025 год в Московской области избавились от 4 тыс. ларьков и палаток, почти треть из которых располагалась на частных территориях.

  • Курс рубля сделал выгодным обмен московской квартиры на зарубежную. Недвижимость подорожала за год в долларах на треть, хотя в рублях ее стоимость почти не изменилась.

  • По итогам 2025 года общий объем предложения в строящихся апарт-комплексах в старых границах Москвы упал на 38% год к году — до 4 тыс. лотов.

  • WhatsApp1 заявил о попытке полностью заблокировать мессенджер в России.

  • Аппарат правительства протестирует технологии искусственного интеллекта (ИИ) для работы с документами в рамках системы электронного документооборота.

  • Разработчики отечественного голосового робота для управляющих компаний в сфере ЖКХ вынуждены были переучивать нейросеть из-за того, что она научилась русскому мату.

  • Компания OpenAI объявила о начале тестирования показа рекламы в нейросети ChatGPT на территории США. В организации заверили, что реклама никак не повлияет на ответы ИИ, а рекламодатели не получат доступа к чатам пользователей.

  • Каждый шестой человек в мире считается бесплодным, у мужчин этот диагноз встречается в 50% случаев.

  • До 20% месячной нормы осадков может выпасть в Москве 12 февраля 2026 года.

  • 12 февраля 2026 Япония откроет визовые центры в Москве и Питере. Теперь получить визу можно без очереди за 4 дня и 970 рублей.

  • Власти Таиланда рассматривают возможность сократить срок безвизового пребывания для туристов из 93 стран с 60 до 30 дней. Россия входит в этот список.

  1. Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена

