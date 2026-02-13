🦷 Траты на стоматолога в 2025 году выросли на 12%
Россияне в 2025 году в среднем потратили на стоматологию 10 108 рублей.
Такие данные показало исследование сервиса «Чек Индекс» Платформы ОФД.
Самыми востребованными услугами были анестезия, лечение кариеса, зубные снимки и услуги ортодонтии.
«Стоматологические услуги — средний чек 10 108 рублей, на 12% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше на 3% в сравнении год к году. В списке самых популярных стоматологических услуг: анестезия, лечение кариеса, зубные снимки, услуги ортодонтии», — показал анализ средних чеков за 2025 и 2024 год.
Расходы росли, несмотря на высокую базу прошлого года, отметили эксперты.
Но если в 2024 году количество покупок выросло на 10-12%, то в 2025 году динамика существенно замедлилась.
Посещаемость выросла в частных клиниках и стоматологических кабинетах, расположенных в новых жилых комплексах городов.
Средний чек в таких заведениях растет, так как пациенты часто выбирают дополнительные услуги – профилактические программы или эстетическую стоматологию, добавили аналитики.
