Для специалистов старше 50 лет создадут карьерные траектории

Сотрудники старше 50 лет смогут пройти переподготовку, повысить квалификацию и освоить цифровые навыки.

Президент Владимир Путин поручил разработать карьерные траектории для сотрудников старше 50 лет.

В них включат программы профессиональной переподготовки или повышения квалификации, а также освоение цифровых навыков. Об этом сказано на сайте Кремля.

Также для работодателей утвердят единые рекомендации по формированию прогноза потребности в кадрах, сопровождению при трудоустройстве и адаптации, профессиональному развитию ветеранов боевых действий.

Ответственным за исполнение поручения назначили премьер-министра Михаила Мишустина. Отчитаться ему нужно до 1 июля 2026 года.

Узнайте, как правильно заполнить новую ЕФС-1 в 2026 году: смотрите запись вебинара «Новая форма ЕФС-1: основные изменения и порядок заполнения ЭТК».