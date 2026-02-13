Льготы по эквайрингу для МСП могут вернуть

В 2026 году на льготное кредитование малого и среднего бизнеса направят 250 млрд рублей.

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова предложила подняла вопрос о льготной системе эквайринга для МСП.

Льготную программу обсудили на заседании профильного комитета с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

«Эквайринг и льготы для него – эта тема часто звучит на встречах с МСП. Дело в том, что все чаще при покупке в магазине или оплате услуг нам предлагают оплатить переводом на физлицо или наличными со скидкой. Во время ковида дважды вводились льготные условия. На встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым предложила поддержать МСП такими льготными программами вновь», — заявила Полуянова.

Кроме того, в 2026 году на льготное кредитование направят 250 млрд рублей. Эти средства будут доступны для пополнения оборотных средств, поддержки МСП приграничных регионов и предприятий креативных индустрий, добавила депутат.