👨‍🦳 За директора-престарелого пенсионера нужно платить взносы с МРОТ

Если учредителю больше 80 лет – страховые взносы все равно нужно платить.

Налогоплательщики в чате ФНС продолжают спрашивать о новой норме – уплате страховых взносов с МРОТ за руководителя с 2026 года.

Подписчица указала, что согласно п. 2 письма ФНС от 22.12.2025 № БС-4-11/11507@, страховые взносы с МРОТ формируют пенсионные выплаты.

В связи с этим возник вопрос – нужно ли начислять взносы с МРОТ, если генеральному директору-учредителю больше 80 лет.

Эта ситуация не будет исключением, и взносы платить нужно, ответили налоговики.