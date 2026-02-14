❕ В 3-НДФЛ нужно указывать все вычеты от работодателя

В декларации часто не указывают стандартные налоговые вычеты по НДФЛ, которые работник получил через работодателя.

Налоговики рассказали, какие ошибки чаще всего допускают налогоплательщики при заполнении декларации по форме 3-НДФЛ.

В частности — отсутствие в ней стандартных вычетов по сведениям о доходах, предоставленных работодателем.

Заместитель начальника отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 2 УФНС по Амурской области Т. В. Загороднюк указала, что в декларации 3-НДФЛ должны быть отражены все предоставленные налоговым агентом (работодателем) вычеты, в том числе стандартные на детей.