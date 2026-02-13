Депутат предлагает компенсировать ущерб при необоснованной блокировке счетов
Депутат Алексей Нечаев предложил компенсировать клиентам ущерб, если блокировка банковского счета оказалась необоснованной.
Предложение он выдвинул во время встречи с главой кабмина Михаилом Мишустиным.
«Предлагаю опубликовать четкие правила: снимать блокировку максимум через три часа после предоставления всех документов. Нужно компенсировать ущерб тем, кто пострадал, если блокировка была необоснованной», — заявил Нечаев.
Он добавил, банки начинают подозревать людей в мошенничестве при попытке оплатить ипотеку или перевести самому себе деньги со счета на счет. Но нельзя держать людей в страхе, что завтра они окажутся без денег из-за банковского алгоритма, считает депутат.
