Депутат предлагает компенсировать ущерб при необоснованной блокировке счетов

Предлагается установить правила и сроки снятия блокировки и компенсацию ущерба пострадавшим от необоснованной блокировки.

Депутат Алексей Нечаев предложил компенсировать клиентам ущерб, если блокировка банковского счета оказалась необоснованной.

Предложение он выдвинул во время встречи с главой кабмина Михаилом Мишустиным.

«Предлагаю опубликовать четкие правила: снимать блокировку максимум через три часа после предоставления всех документов. Нужно компенсировать ущерб тем, кто пострадал, если блокировка была необоснованной», — заявил Нечаев.

Он добавил, банки начинают подозревать людей в мошенничестве при попытке оплатить ипотеку или перевести самому себе деньги со счета на счет. Но нельзя держать людей в страхе, что завтра они окажутся без денег из-за банковского алгоритма, считает депутат.