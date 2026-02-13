Премиум +2 моб
🔴 Вебинар: Особенности совмещения УСН и ПСН в 2026 году →
Сальдо ЕНС

🙅 Нет налоговых обязательств – справку по ЕНС могут не дать

Налоговики назвали причины отказа в предоставлении справок по данным единого налогового счета.

По информации от регионального УФНС, примерно в 1% случаев на запрос о предоставлении справки по ЕНС налогоплательщики получили отказы.

Налоговики рассказали, что стало основными причинами отказов и как правильно составлять запрос.

Ошибка

Как правильно

Неправильное указание места представления сведений

Указывать код налогового органа по месту учета налогоплательщика

Отсутствие у юрлица налоговых обязательств на заданную дату по КБК и/или КПП

Должен быть указан действующий КПП

Отсутствие сведений о доверенности в налоговом органе

На момент направления запроса доверенность не представлена в налоговый орган

Отсутствие у представителя полномочий подписи и представления электронного документа

Доверенность представлена в налоговый орган, но у представителя отсутствуют соответствующие полномочия

Согласно ст. 21 НК, все организации, ИП и физлица имеют право по запросу в налоговые органы получить справку:

  • о наличии на дату запроса положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС;

  • о принадлежности сумм, перечисленных и (или) признаваемых ЕНП; 

  • об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов на основании данных налоговой.

Важное условие формирования второй справки – открытые налоговые обязательства. Они открываются автоматически при начислении и/или уплате налогов, пояснили налоговики.

Подробнее о том, как составлять отчетность по новым ФСБУ, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы освоите учет на ОСНО и спецрежимах, научитесь рассчитывать налоги и взносы по требованиям 2026 года, сможете работать с кадрами и ЭДО.

Цена со скидкой 70%: 10 900 ₽ вместо 36 000 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум