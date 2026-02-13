🙅 Нет налоговых обязательств – справку по ЕНС могут не дать

Налоговики назвали причины отказа в предоставлении справок по данным единого налогового счета.

По информации от регионального УФНС, примерно в 1% случаев на запрос о предоставлении справки по ЕНС налогоплательщики получили отказы.

Налоговики рассказали, что стало основными причинами отказов и как правильно составлять запрос.

Ошибка Как правильно Неправильное указание места представления сведений Указывать код налогового органа по месту учета налогоплательщика Отсутствие у юрлица налоговых обязательств на заданную дату по КБК и/или КПП Должен быть указан действующий КПП Отсутствие сведений о доверенности в налоговом органе На момент направления запроса доверенность не представлена в налоговый орган Отсутствие у представителя полномочий подписи и представления электронного документа Доверенность представлена в налоговый орган, но у представителя отсутствуют соответствующие полномочия

Согласно ст. 21 НК, все организации, ИП и физлица имеют право по запросу в налоговые органы получить справку:

о наличии на дату запроса положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС;

о принадлежности сумм, перечисленных и (или) признаваемых ЕНП;

об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов на основании данных налоговой.

Важное условие формирования второй справки – открытые налоговые обязательства. Они открываются автоматически при начислении и/или уплате налогов, пояснили налоговики.

