Минпромторг отсрочил уплату утилизационного сбора
Производителям автомобилей, прицепов и самоходной техники продлили срок уплаты утильсбора до декабря 2026 года.
Крупнейшим производителям автомобилей отсрочили уплату утилизационного сбора для авто, самоходной техники и прицепов.
Срок уплаты за IV квартал 2025 года и за I-III кварталы 2026 года перенесли на декабрь 2026 года.
«Данный механизм поддержки традиционно способствует обеспечению стабильности финансовой деятельности предприятий отрасли», — сказано на сайте Минпромторга.
Ожидается, что принятое решение позволит компаниям высвободить оборотные средства для инвестиционных программ, которые опережают закупки комплектующих. Также средства позволят выплатить зарплату сотрудникам, чтобы обеспечить бесперебойную работу.
