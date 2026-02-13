Минпромторг отсрочил уплату утилизационного сбора

Производителям автомобилей, прицепов и самоходной техники продлили срок уплаты утильсбора до декабря 2026 года.

Крупнейшим производителям автомобилей отсрочили уплату утилизационного сбора для авто, самоходной техники и прицепов.

Срок уплаты за IV квартал 2025 года и за I-III кварталы 2026 года перенесли на декабрь 2026 года.

«Данный механизм поддержки традиционно способствует обеспечению стабильности финансовой деятельности предприятий отрасли», — сказано на сайте Минпромторга.

Ожидается, что принятое решение позволит компаниям высвободить оборотные средства для инвестиционных программ, которые опережают закупки комплектующих. Также средства позволят выплатить зарплату сотрудникам, чтобы обеспечить бесперебойную работу.