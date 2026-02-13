Минфин: оборот криптовалют в РФ около 50 млрд рублей в день

Власти собираются создать правовой механизм для регулирования криптовалют. Законопроект могут внести в Госдуму уже в весеннюю сессию-2026.

Заместитель Министра финансов Иван Чебесков рассказал, что объемы использования криптовалют в России увеличились до 10 трлн рублей в год или около 50 млрд рублей в день.

Масштаб рынка говорит о том, что цифровые валюты интересуют россиян, в том числе в качестве инструмента сбережений.

«Мы договорились о необходимости создать эффективные правовые механизмы для регулирования использования цифровых валют в стране. После одобрения законопроекта мы будем внимательно отслеживать его внедрение и работу на практике», — сказал Иван Чебесков.

Минфин планирует внести в Госдуму законопроект о регулировании криптовалют. Ожидается, что документ пройдет согласование ближе к весенней сессии.