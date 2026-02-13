Подарки от близких родственников не облагаются НДФЛ, но есть одно исключение
Передача имущества в дар между близкими родственниками не образует доходов, облагаемых НДФЛ, если одаряемый не был иноагентом.
Налоговая служба уточнила порядок освобождения от НДФЛ имущества, полученного в подарок.
В чате ФНС описали ситуацию: мама вступает в наследство на дом от сына, три года еще не прошло. Будет оформлять дарственную на дочь. Будет ли НДФЛ у матери и у дочери, спросили налогоплательщики.
Передача имущества в дар между близкими родственниками не образует доходов, облагаемых НДФЛ, напомнили налоговики.
Но есть исключение: если одаряемый хотя бы день в отчетном году являлся иноагентом.
