Подарки от близких родственников не облагаются НДФЛ, но есть одно исключение

Передача имущества в дар между близкими родственниками не образует доходов, облагаемых НДФЛ, если одаряемый не был иноагентом.

Налоговая служба уточнила порядок освобождения от НДФЛ имущества, полученного в подарок.

В чате ФНС описали ситуацию: мама вступает в наследство на дом от сына, три года еще не прошло. Будет оформлять дарственную на дочь. Будет ли НДФЛ у матери и у дочери, спросили налогоплательщики.

Передача имущества в дар между близкими родственниками не образует доходов, облагаемых НДФЛ, напомнили налоговики.

Но есть исключение: если одаряемый хотя бы день в отчетном году являлся иноагентом.