💫 Декларации по налогам за 2025 год: как работать с новыми формами
До 25 февраля в налоговую нужно сдать 6-НДФЛ за 2025 год, декларацию по налогу на имущество организаций, по налогу на прибыль, по НДПИ, по акцизам, а также декларации в связи с прекращением деятельности по ЕСХН или по УСН.
Чтобы в 2026 году вы сдавали отчетность без ошибок уже по новым формам, мы записали новые уроки, где научим с ними работать.
Скорее записывайтесь на курс — старт обучения 15 февраля.
Новые уроки в курсе повышения квалификации «Работа в программе 1С: с нуля до отчетности»
Мы записали новые уроки для модуля: Налоговая отчетность в 1С: Предприятие 8.3 на ОСНО
Заполнение декларации по НДС в программе 1С: Предприятие 8.3
Заполнение декларации по налогу на прибыль в программе 1С: Предприятие 8.3
Заполнение декларации по налогу на имущество в программе 1С: Предприятие 8.3
а также по заполнению формы РСВ:
Формирование РСВ в программе 1С: Предприятие 8.3
Составление РСВ в программе 1С: ЗУП
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.
Цена курса со скидкой 74%: 7 900 ₽ вместо 29 990 ₽. Осталось 3 места по этой цене.
Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».
