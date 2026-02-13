❔ Нужно ли сдавать РСВ до конца года, если перешли на АУСН с февраля 2026

РСВ представляется только за последний период, когда были взносы за директора с МРОТ.

Налоговики уточнили порядок отправки отчетности после перехода на автоУСН.

В регионе АУСН действует с 1 февраля 2026 года. В январе оплачивали страховые взносы за директора с МРОТ, а с февраля перешли на АУСН

Нужно ли сдавать РСВ до конца года, спросил налогоплательщик.

РСВ представляется только за первый квартал 2026 года, пояснили налоговики.