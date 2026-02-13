👴 👵 Нилов предлагает ввести выплаты за продолжительный брак

Если супруги совместно проживают более 50 лет, им могут ввести новую выплату.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предлагает закрепить на федеральном уровне выплаты супругам, состоящим в браке не менее 50 лет.

Год назад в Госдуму вносили законопроект с предложением давать 30 тыс. рублей парам, прожившим в браке 30 лет, 40 тыс. — к 40-летию брака, 50 тыс. – к 50‑летию и так далее, но его отклонили.

«Проект в настоящее время дорабатывается. И с учетом региональных практик, с учетом необходимых дополнительных затрат федерального бюджета, нужно начать действовать поступательно и выделить сначала те семьи, которые продолжительное время находятся в браке. Не так, как мы первоначально предложили, а начать с 50 лет совместной жизни и больше», — заявил Нилов.

Также он хочет сохранить действующие региональные выплаты – например, в Москве, Московской области или Санкт-Петербурге.

Депутат добавил, что продолжительный брак — это не только личное счастье супругов, но и важный социальный ориентир общества.

По его мнению выплаты станут не материальной помощью, а знаком уважения людям, которые своим примером доказывают, что крепкая семья – это приоритет государственной политики.