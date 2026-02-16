❌ ФНС: нельзя перераспределить расходы супругов для вычета при покупке жилья

Если подали в налоговую заявление о получении имущественного налогового вычета по НДФЛ одним из супругов – второй не получит вычет.

В чате ФНС рассказали о ситуации: семья купила квартиру в ипотеку, муж оформил и предоставил в налоговую все необходимые документы, в том числе заявление — где указано, что он полностью получает вычет.

Может ли жена подать документы на вычет или уже нет, спросили налоговую службу.

Перераспределение расходов супругов для получения имущественного налогового вычета при приобретении жилья не предусмотрено действующим законодательством о налогах и сборах, разъяснили налоговики.