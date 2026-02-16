💲 Курс доллара, евро и юаня на 16 февраля 2026 года
Банк России установил курс доллара США 77,2 рубля, евро стоит 91,5.
На 16 февраля 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 77,2 рубля, курс евро — 91,5.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 16 февраля 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
77,1944 рубля
Евро
91,5575 рубля
Юань
11,1523 рубля
Аналитики Сбера прогнозируют к концу 2026 года курс доллара немногим ниже 90 рублей, а ключевая ставка будет около 12% годовых.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
