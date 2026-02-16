💲 Курс доллара, евро и юаня на 16 февраля 2026 года

На 16 февраля 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 77,2 рубля, курс евро — 91,5.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 16 февраля 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 77,1944 рубля Евро 91,5575 рубля Юань 11,1523 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 16 февраля 2026 года. Источник: ЦБ.

Аналитики Сбера прогнозируют к концу 2026 года курс доллара немногим ниже 90 рублей, а ключевая ставка будет около 12% годовых.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.