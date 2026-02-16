Как заполнять 6-НДФЛ, РСВ и ПСФЛ, как составить список аффилированных лиц, нужно ли вновь созданным организациям сдавать отчетность: экспертные разборы за неделю
Как налоговая проверяет граждан: категории риска, маркеры и штрафы. Мини-курс
Как заполнять 6-НДФЛ, РСВ и ПСФЛ, если взносы за директора начисляются из МРОТ
Сколько средств могут взыскать приставы при аресте карты. Мини-курс
Формы 3, 4 и 6 бухгалтерской отчетности за 2025 год: новые бланки
6-НДФЛ за 2025 год: порядок заполнения и как избежать ошибок. Конспект вебинара с видео
Как расторгнуть срочный договор до его окончания по инициативе работника. Мини-курс
Список аффилированных лиц: кому нужен и как правильно составить
Нужно ли вновь созданным организациям сдавать бухгалтерскую отчетность и когда это делать. Мини-курс.
