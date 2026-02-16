КПП БСН моб
Как заполнять 6-НДФЛ, РСВ и ПСФЛ, как составить список аффилированных лиц, нужно ли вновь созданным организациям сдавать отчетность: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 9 по 15 февраля 2026 года.

  1. Как налоговая проверяет граждан: категории риска, маркеры и штрафы. Мини-курс

  2. Как заполнять 6-НДФЛ, РСВ и ПСФЛ, если взносы за директора начисляются из МРОТ

  3. Сколько средств могут взыскать приставы при аресте карты. Мини-курс

  4. Формы 3, 4 и 6 бухгалтерской отчетности за 2025 год: новые бланки

  5. 6-НДФЛ за 2025 год: порядок заполнения и как избежать ошибок. Конспект вебинара с видео

  6. Как расторгнуть срочный договор до его окончания по инициативе работника. Мини-курс

  7. Список аффилированных лиц: кому нужен и как правильно составить

  8. Нужно ли вновь созданным организациям сдавать бухгалтерскую отчетность и когда это делать. Мини-курс.

  9. Какие налоги войдут в уведомление в феврале 2026 года

