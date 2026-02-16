Масленица общ моб
Делягин предлагает возвращать часть средств ипотечным заемщикам-банкротам

Банки предлагается обязать в случае банкротства ипотечных заемщиков выплачивать им половину средств, уже внесенных за все время ипотеки.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предлагает обязать банки выплачивать ипотечным заемщикам в случае их банкротства половину ранее уплаченных по кредиту средств.

Предложение депутат направил главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной.

«Прошу высказать ваше отношение к предложению обязать банки-кредиторы в случае банкротства ипотечных заемщиков выплачивать им в качестве компенсации половину средств, ранее уплаченных ими за все время обслуживания и погашения ипотечного кредита», — указал Делягин.

По его словам, все более актуальной становится проблема банкротства физлиц при неспособности оплатить взятые кредиты. Не справиться с платежами могут и добропорядочные, социализированные граждане по причинам, от них не зависящим и не поддающимся прогнозированию.

Предложенная мера поможет людям «не остаться на улице», что оздоровит социально-психологическую обстановку в обществе, уверен парламентарий. 

