Делягин предлагает возвращать часть средств ипотечным заемщикам-банкротам
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предлагает обязать банки выплачивать ипотечным заемщикам в случае их банкротства половину ранее уплаченных по кредиту средств.
Предложение депутат направил главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной.
«Прошу высказать ваше отношение к предложению обязать банки-кредиторы в случае банкротства ипотечных заемщиков выплачивать им в качестве компенсации половину средств, ранее уплаченных ими за все время обслуживания и погашения ипотечного кредита», — указал Делягин.
По его словам, все более актуальной становится проблема банкротства физлиц при неспособности оплатить взятые кредиты. Не справиться с платежами могут и добропорядочные, социализированные граждане по причинам, от них не зависящим и не поддающимся прогнозированию.
Предложенная мера поможет людям «не остаться на улице», что оздоровит социально-психологическую обстановку в обществе, уверен парламентарий.
