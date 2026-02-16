ФНС рассказала, как директору заплатить страховые взносы за компанию
Компания на упрощенной ликвидации, ее счет закрыт. Может ли директор платить страховые взносы за компанию напрямую, спросили в чате ФНС.
«Вы можете произвести уплату налогов, сборов, страховых взносов и других платежей за третье лицо (за юридическое лицо)», — ответили налоговики.
Для этого при заполнении платежки нужно учесть такие особенности:
Реквизит
Как заполнить
ИНН плательщика
ИНН лица, обязанность которого исполняют
КПП плательщика
КПП организации, обязанность которой исполняют
Плательщик
Кто составил платежное поручение: наименование организации или ФИО предпринимателя и в скобках «ИП» или «ФЛ»
Назначение платежа
Заплатить взносы можно через сервис «Уплата налогов и пошлин», добавили представители ФНС.
Распределение денег в счет уплаты налогов происходит автоматически при наступлении сроков уплаты.
Как платить директору теперь понято... Теперь пусть ему объяснят как отчетность самую разную в ФНС и СФР по этим взносам сдавать надо... А ведь скоро ИИ всех бухгалтеров заменит