ФНС рассказала, как директору заплатить страховые взносы за компанию

Чтобы заплатить взносы за юрлицо, нужно правильно заполнить платежное поручение.

Компания на упрощенной ликвидации, ее счет закрыт. Может ли директор платить страховые взносы за компанию напрямую, спросили в чате ФНС.

«Вы можете произвести уплату налогов, сборов, страховых взносов и других платежей за третье лицо (за юридическое лицо)», — ответили налоговики.

Для этого при заполнении платежки нужно учесть такие особенности:

Реквизит Как заполнить ИНН плательщика ИНН лица, обязанность которого исполняют КПП плательщика КПП организации, обязанность которой исполняют Плательщик Кто составил платежное поручение: наименование организации или ФИО предпринимателя и в скобках «ИП» или «ФЛ» Назначение платежа ИНН и КПП лица, которое перечисляет платеж в бюджет (ИП или ФЛ указывает только ИНН).

Наименование лица, обязанность которого исполняется.

Назначение платежа — «Единый налоговый платеж».

Заплатить взносы можно через сервис «Уплата налогов и пошлин», добавили представители ФНС.

Распределение денег в счет уплаты налогов происходит автоматически при наступлении сроков уплаты.