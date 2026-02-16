КПП ОСН моб
🔴 Вебинар: Особенности совмещения УСН и ПСН в 2026 году →
Общество

📉 Цены на продукты для приготовления блинов упали на 19%

В 2026 году снизились цены на яйца, муку, сахар, соль, молоко и масло, поэтому стоимость набора для приготовления блинов стала на 19% меньше, чем в 2025 году.

В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) рассказали, что в 2026 году стоимость набора для приготовления блинов оказалась на 19% меньше, чем в 2025 году. Она составила 49 рублей.

«Стоимость базового набора продуктов для приготовления традиционных русских блинов за год снизилась на 19% и составила 49 рублей. <…> Годом ранее тот же набор обходился покупателям почти в 61 рубль», — сказано в сообщении АКОРТ.

В набор для приготовления блинов вошли: мука, яйца, сахар, соль и растительное масло. Сильнее всего в 2026 году снизились цены на куриные яйца (-28%), соль стала дешевле на 25%, мука — на 17%, сахар-песок — на 15%, молоко — на 11%, а подсолнечное масло — на 6%.

Если покупать готовые замороженные блины, то в 2026 году они обойдутся в 349 рублей за килограмм без начинки или 99 рублей за упаковку 360 граммов.

Автор

Ольга Ульянова
Налоговые проверки

Игра в прятки с ФНС. Выемка документов возможна и у дружественного контрагента

Налоговая может прийти с выемкой не только к вам, но и к контрагенту, если заподозрит, что там спрятаны «серые» документы. Были случаи «эвакуации черной бухгалтерии» — я застала времена, когда коробки увозили за минуты до прихода ревизоров. Но времена меняются. Разберем на свежем судебном деле, почему схема «перевез документы к партнеру» больше не работает.

Игра в прятки с ФНС. Выемка документов возможна и у дружественного контрагента
1
VadimBA

все юрлица группы активно пользуются одним сайтом, одной маркой, одним фактическим офисом.

Сайт https://harpoon.pro/. На нем имеется возможность выбрать один из 23 городов РФ. Не понимаю, что мешает фирме не открывать филиалы/представительства в других городах, а сотрудничать со своими представителями (оптовиками) в этих городах. В качест

По поводу одних и тех же телефонов - смех один. Это всего лишь колл-центр, координирующий работу фирмы, оптовиков (в других городах) и покупателей. И вовсе не обязательно, чтобы по указанному адресу кто-то регулярно находился. Ибо позвонившему клиент

Не понимаю, что такого волшебного нашли налоговики в изъятых документах и дисках, если товары официально оплачивались.

Начать дискуссию

ГлавнаяМасленица!