📉 Цены на продукты для приготовления блинов упали на 19%

В 2026 году снизились цены на яйца, муку, сахар, соль, молоко и масло, поэтому стоимость набора для приготовления блинов стала на 19% меньше, чем в 2025 году.

В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) рассказали, что в 2026 году стоимость набора для приготовления блинов оказалась на 19% меньше, чем в 2025 году. Она составила 49 рублей.

«Стоимость базового набора продуктов для приготовления традиционных русских блинов за год снизилась на 19% и составила 49 рублей. <…> Годом ранее тот же набор обходился покупателям почти в 61 рубль», — сказано в сообщении АКОРТ.

В набор для приготовления блинов вошли: мука, яйца, сахар, соль и растительное масло. Сильнее всего в 2026 году снизились цены на куриные яйца (-28%), соль стала дешевле на 25%, мука — на 17%, сахар-песок — на 15%, молоко — на 11%, а подсолнечное масло — на 6%.

Если покупать готовые замороженные блины, то в 2026 году они обойдутся в 349 рублей за килограмм без начинки или 99 рублей за упаковку 360 граммов.