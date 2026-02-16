Мосбиржа вернула торги долларом с 16 февраля 2026 года

Из-за санкционных ограничений Мосбиржа не могла торговать долларом США с 13 июля 2024 года, а сейчас специалисты нашли способ перевести торги в биржевой анонимный режим.

С 16 февраля 2026 года Мосбиржа начала проводить операции с валютной парой «доллар США – российский рубль». Торги перенесли из внебиржевого режима OTCM в биржевой анонимный режим торгов CETS.

«Инструмент предназначен для управления валютной позицией и позволит более широкому кругу участников дать доступ к формированию торговых и арбитражных стратегий между доступными инструментами на валютную пару USDRUB при переводе в биржевой режим торгов», — сказано на сайте торговой площадки.

Позиции будут закрывать путем совершения сделки противоположной направленности и фиксации торгового результата в рублях.

Сделки заключаются с центральный контрагентом, также будет доступно кросс-маржирование и единое обеспечение в рамках позиций на валютном и срочном рынках.

Из-за санкций в отношении Национального клирингового центра (НКЦ) с 13 июля 2024 года торги на Мосбирже долларом США были приостановлены.