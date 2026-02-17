💳 За сбор пожертвований на личные карты предлагают штрафовать
Замминистра юстиции Олег Свириденко поддерживает идею установить штрафы за сбор пожертвований на личные банковские карты участников неправительственных организаций.
«Целесообразно внесение изменений в закон о благотворительной деятельности в части установления обязательности сбора средств исключительно на счет НПО и одновременно установления административной ответственности в виде значительного штрафа», — сказал Олег Свириденко.
Также он добавил, что комитет Госдумы неоднократно обращал внимание на проблему злоупотреблений и нарушений при сборе пожертвований. Больше всего таких ситуаций было при переводах средств на личные карты руководителей и сотрудников неправительственных организаций.
Комментарии6
Правильно ли я понимаю, что сотрудникам правительственных организаций собирать пожертвования не возбраняется?
Действительно, вместо поддержки давайте отбирать пожертвования. На штрафы нужнее, чем больным детям, старикам и животным.