Благотворительность

💳 За сбор пожертвований на личные карты предлагают штрафовать

Чтобы пресечь возможные злоупотребления со стороны сотрудников неправительственных организаций, Минюст хочет установить штрафы за прием пожертвований на личные карты физлиц.

Замминистра юстиции Олег Свириденко поддерживает идею установить штрафы за сбор пожертвований на личные банковские карты участников неправительственных организаций.

«Целесообразно внесение изменений в закон о благотворительной деятельности в части установления обязательности сбора средств исключительно на счет НПО и одновременно установления административной ответственности в виде значительного штрафа», — сказал Олег Свириденко.

Также он добавил, что комитет Госдумы неоднократно обращал внимание на проблему злоупотреблений и нарушений при сборе пожертвований. Больше всего таких ситуаций было при переводах средств на личные карты руководителей и сотрудников неправительственных организаций.

Комментарии

    VadimBA

    Правильно ли я понимаю, что сотрудникам правительственных организаций собирать пожертвования не возбраняется?

  • Рая

    Действительно, вместо поддержки давайте отбирать пожертвования. На штрафы нужнее, чем больным детям, старикам и животным.

