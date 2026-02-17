Сроки регистрации НКО сократились в два раза с 2026 года

С 2026 года сроки регистрации для некоммерческих организаций уменьшились в два раза. Об этом сообщил замглавы Минюста Олег Свириденко в ходе заседания комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Уже решена задача по упрощению и ускорению процедур регистрации НКО, сказал замминистра. С 1 января 2026 вступили в силу принятые поправки в законодательство.

«При предоставлении документов через портал для регистрации давалось 17 дней, сейчас - 11 дней. Для [регистрации] религиозных организаций было 33 дня, сейчас — 16, для общественных объединений было 33 дня, сейчас – 17», — рассказал Свириденко.

По его словам, на практике для таких организаций это весьма важные изменения.

Кроме того, отменили бюрократическую процедуру получения в Минюсте свидетельства о регистрации НКО, добавил чиновник.